Juventus, a Marassi i tifosi invocano Conte: "Sette lettere per tornare a vincere: Antonio"
Andrea Piras
Sconfitta pesante per la Juventus. Brucia ancora il ko di Marassi con la squadra di Luciano Spalletti che è stata battuta 2-0 dal Genoa di Daniele De Rossi. Un primo tempo da dimenticare con Ehizibue e Baldanzi che hanno trafitto Vicario due volte nel giro di poco più di un quarto d'ora. Una battuta d'arresto che si va a sommare a quelle ottenute contro Sassuolo e Lazio oltre al pareggio interno in Europa League contro il Rennes. Serve un'inversione di rotta con la posizione del mister toscano che resta sempre in bilico.
Lo striscione a Marassi
Come spesso capita a finire sul banco degli imputati c'è l'allenatore. Il nome di Antonio Conte resta una suggestione importante. E proprio nel settore ospiti di Marassi mercoledì sera è stato esposto uno striscione mostrato dalla trasmissione "BordoCam" in onda su DAZN: "Solo sette lettere per tornare a vincere, Antonio".
Domenica sera c'è il Napoli
L'opportunità per rialzare la testa si ripresenterà domenica sera. Alle 20.45 del giorno di Ognissanti, i bianconeri sfideranno all'Allianz Stadium il Napoli del grande ex Massimiliano Allegri. Servirà un'inversione di tendenza rispetto a quanto mostrato al "Ferraris" per poter ripartire per il verso giusto e cercare di agganciare la zona che vale la qualificazione alle prossime coppe europee.