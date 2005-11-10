"Prima di fare domande faccio un punto sugli infortunati". Gennaro Gattuso apre così la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato, che vedrà la sua Lazio impegnata contro il Torino. Il tecnico biancoceleste spiega subito la situazione legata a Kenneth Taylor, metronomo del centrocampo e tra i protagonisti indiscussi della stagione.

"Taylor non sarà della partita - sottolinea Gattuso parlando delle condizioni dell'olandese -, ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo. Ha fatto risonanza, ha un po' di edema. Lunedì ripeterà la risonanza, come Tavares, Sutalo e Marusic. Non sarà della partita, mentre gli altri stanno bene, compresi Noslin e Zaccagni che ha fatto una settimana con noi".

Cosa è successo nelle ultime 48 ore

La Lazio deve dunque rinunciare a Taylor per la gara contro i granata (in programma domani alle ore 18) che mette in palio punti pesantissimi per la testa della classifica. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Il centrocampista olandese da due giorni non si allenava con la squadra, ma a dare i dettagli è ancora lo stesso Gattuso: "Taylor ha avuto un risentimento al 48esimo e ha continuato la partita facendo picchi di velocità altissimi, finita la partita non ha detto nulla. Domenica ero qui nel giorno di riposo e c'erano dieci giocatori a fare massaggi, Taylor ha chiamato ed è venuto qua perché sentiva un po' di fastidio. Non penso sia gravissimo, ma quando vedi che c'è edema nella risonanza non puoi rischiare, lui voleva stringere i denti. Non penso sarà una cosa lunghissima, ma è normale che quando c'è edema non puoi rischiare. Adesso ha cominciato le terapie e vediamo lunedì cosa diranno gli esami. Poi dipenderà anche da lui, le sensazioni del giocatore tante volte possono cambiare le dinamiche dell'infortunio".

Senza Taylor come cambia la Lazio?

Ma come può cambiare il centrocampo senza Taylor? Può cambiare modulo? A rispondere è sempre Gattuso: "No, nessun cambio di modulo. Proseguiremo sulla nostra strada, potremo pagare qualcosa a livello di costruzione e geometrie, ma la partita di domani si sposa perfettamente con gli interpreti che abbiamo in questo momento. Le giocate che ti dà Taylor non te le può dare nessuno per caratteristiche, faremo le cose che sappiamo fare, ci mancherà qualcosa in geometria ma mettiamo qualcosa in più a livello fisico e di velocità".

Dele-Bashiru può essere una soluzione per il Torino? Gattuso: "Meritava molto più di quello che gli ho dato"

"Devo essere onesto e obiettivo, Dele-Bashiru meritava molto più di quello che gli ho dato ed è giusto che tante volte aveva la faccia incazzosa. Poi faccio delle scelte ed è così, però è migliorato, ha quelle doti che si sposano alla perfezione per il tipo di partita che dovremo fare. Per il loro stile di gioco ci spaccheremo un po' e Dele meritava più di ciò che gli ho dato. Deve giocare senza pressione e mettere in campo le qualità fisiche e tecnico-tattiche che ha".