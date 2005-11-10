Gasperini è uno tosto. Quando ha un'idea in testa la persegue senza concedersi un attimo di respiro. Se serve, prendendo a calci anche l'arte della diplomazia. Il tecnico giallorosso è convinto che questo per la sua Roma sia l'anno giusto per vincere lo scudetto. Come dargli torto. L'Inter è forte ma imperfetta, il Milan è partito in ritardo e Juve e Napoli sono a battagliare con mille problemi. Insomma, l'occasione è da prendere al volo. Tra l'altro Gasp non è più un ragazzino e vuole dimostrare al calcio italiano di essere un allenatore che sa vincere un campionato. Alla faccia di chi, in passato, ha cercato di attaccargli etichette diverse. Che, a volte, lo hanno ferito.

IL FACCIA A FACCIA CON I FRIEDKIN

Insomma, il momento è arrivato. Lo sbarco nella Capitale dei proprietari è un'occasione da cogliere al volo. Una "partita" che Gasp non vuole perdere. Il tecnico giallorosso sa benissimo che a livello economico la Roma ha dei paletti da rispettare. Ma stavolta è giusto rischiare qualcosa. Vincere il titolo porterebbe ulteriore ricchezza al club. Nel faccia a faccia con la proprietà Gasp parlerà chiaro. Spiegherà dove la Roma può e, dal suo punto di vista, deve crescere. Serve a tutti i costi un grande esterno d'attacco. E per avere le giuste alternative in rosa anche un vice Wesley.

SOGNO ENDRICK

Gasp ha un nome in testa. Una prima scelta. Parliamo di Endrick. Il problema è che per arrivare a questo gioiello servono soldi. Almeno quelli che potrebbe mettere sul tavolo il Milan di Cardinale. A parità di offerta il tecnico giallorosso è convinto di poter convincere il giocatore. La sfida di Roma è affascinante. Si parla di inseguire lo scudetto e anche la Champions. Ma Gasp sa anche che Friedkin ha qualche perplessità. Preferirebbe operazioni meno impegnative, magari prestiti onerosi con diritto-obbligo di riscatto. Ecco perchè Gasp deve riuscire a convincere il proprietario a fare una scelta di cuore e non solo una scelta economica. Il possibile scudetto della Roma si giocherà nelle prossime ore nella sala riunioni del club giallorosso. Una partita che Gasp vuole vincere a tutti i costi