La Lega Serie B scende in campo al fianco dell’UNICEF, nel corso della 14a giornata della Serie BKT, per sostenere la campagna di sensibilizzazione “Io ci sono – Per ogni bambino”, dedicata alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'iniziativa, realizzata attraverso B4People Impresa Sociale – la Piattaforma per la Sostenibilità Sociale e Ambientale della Lega Serie B – si inserisce nel percorso di celebrazione dell'anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991. Una ricorrenza che richiama l'attenzione sull'importanza di garantire a ogni bambino protezione, opportunità e un futuro in cui i suoi diritti siano pienamente riconosciuti e rispettati.

La campagna, che vedrà coinvolta nel fine settimana anche la Lega Serie A, assume un significato ancor più importante alla luce delle numerose emergenze che colpiscono milioni di bambini in tutto il mondo, costretti a vivere in contesti segnati da guerre, violenze, povertà e crisi climatiche.

“La tutela dei bambini e il riconoscimento dei loro diritti costituiscono una responsabilità che deve appartenere all'intera società – evidenzia il Presidente Paolo Bedin -. Rappresentano il nostro futuro e, proprio per questo, abbiamo il dovere di riservare loro attenzione, sensibilità e protezione, affinché possano crescere in un contesto che garantisca loro pari opportunità, sicurezza e dignità. Come Lega Serie B sentiamo forte questa responsabilità e, attraverso B4People Impresa Sociale, vogliamo contribuire a promuovere iniziative che mettano al centro le persone, le comunità e soprattutto le nuove generazioni. Ringraziamo UNICEF per il prezioso e nobile lavoro che porta avanti da sempre a difesa dei diritti dell'infanzia, un impegno di straordinario valore che merita il sostegno e la partecipazione di tutti. Siamo orgogliosi di affiancare questa campagna e di poter mettere la forza, la visibilità e la capacità di coinvolgimento della Serie BKT al servizio di un messaggio così importante: esserci, concretamente, per ogni bambino”.

“Attraverso la preziosa collaborazione con il mondo del calcio, vogliamo sottolineare l'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in questo importante anniversario. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata approvata solennemente dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata in Italia con la legge n. 176. Lo slogan scelto per questa iniziativa, “Io ci sono – Per ogni bambino”, è quanto mai attuale, con milioni di bambini che fuggono da guerre, violenze e disastri causati dalla crisi climatica”, ha dichiarato Stefania Radoccia, Presidente dell’UNICEF Italia.

Pigotte, patch e video spot – Durante la 14a giornata, tutti gli stadi della Serie BKT saranno coinvolti attraverso una serie di attivazioni dedicate alla campagna. È prevista la visibilità del claim “Io ci sono – Per ogni bambino” sui LED a bordocampo e la trasmissione dello spot video UNICEF sui maxischermi degli impianti. Anche la copertura televisiva contribuirà a dare risalto all'iniziativa, con la grafica della campagna in onda poco prima del fischio d'inizio di ogni partita.

Un momento simbolico accompagnerà inoltre l'ingresso in campo delle squadre: i capitani di entrambe le formazioni porteranno con sé una Pigotta UNICEF, la tradizionale bambola di pezza simbolo dell'organizzazione, che sarà scambiata durante il consueto scambio dei gagliardetti. Le Pigotte saranno successivamente messe all'asta, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività e dei progetti promossi da UNICEF.

La campagna sarà ulteriormente valorizzata attraverso l'esposizione della patch UNICEF da parte degli allenatori e dei protagonisti coinvolti nelle interviste pre e post-partita, oltre alla diffusione di contenuti dedicati sui canali social ufficiali della Lega Serie B e delle Società associate.

Un impegno condiviso che, attraverso il coinvolgimento dell'intero movimento, intende trasformare una giornata di campionato in un'occasione concreta per accendere i riflettori sui diritti dei più piccoli e ricordare che garantire a ogni bambino un presente sicuro e un futuro migliore è una responsabilità collettiva.