Il Mantova si muove con decisione su Federico Cassa. Secondo quanto riportato da SkySport, il club lombardo è in pole per portare a gennaio in prestito il trequartista del Bologna, oggi al Catanzaro, dove sta trovando poco spazio. Con i primi contatti fra le parti che sono già in corso.

I perché dell'operazione

Classe 2006, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, Cassa è passato al Bologna a titolo definitivo nel finale della scorsa sessione estiva, nell'ambito dell'operazione che ha portato Jonathan Rowe a Bergamo. I rossoblù lo hanno però girato subito in prestito al Catanzaro, in Serie B, dove però le cose non sono andate secondo le attese. Per Cassa, dunque, la prospettiva di un nuovo prestito a gennaio potrebbe significare più minutaggio e un diverso contesto per crescere. Resta da capire come reagiranno Catanzaro e Bologna, proprietario del cartellino, a una richiesta che per ora è soltanto una pista ma che, a quanto emerge, avrebbe già avuto i primi contatti.