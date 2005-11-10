Sarà una finestra di gennaio nel segno dell'attività per la Juventus, chiamata da una parte ad inserire profili nuovi per provare a facilitare il lavoro di mister Luciano Spalletti e dall'altra a far uscire quei giocatori che non rientrano appieno nei piani tecnici dell'allenatore o del club. Un reparto particolarmente ingolfato, per esempio, sono le corsie dell'attacco. Con il rientro di Yildiz saranno ben 7 gli esterni offensivi (contandoci anche Kolo Muani, altrimenti ci si 'ferma' a 6) della Vecchia Signora. Per appena due posti: troppi, ed ecco perché potrebbero aprirsi in uscita le porte per Edon Zhegrova, ma anche per Jeremie Boga.

Zhegrova non decolla e guarda altrove

Partendo dal primo, l'avventura alla Juventus di Zhegrova non è mai decollata davvero. Lo scorso anno ha messo insieme al massimo 45 minuti di fila, in questa stagione è stato un po' più utilizzato (domenica contro il Venezia ne ha fatti addirittura 90, prima volta in bianconero) ma allo stesso tempo è comunque rimasto fuori dall'Europa League. E il rientro di Yildiz gli leverà ancor più posto: ecco perché una cessione a gennaio è molto probabile. Si stanno facendo avanti i primi club interessati, soprattutto all'estero. Nell'estate 2025 è stato pagato 15,5 milioni di euro, oggi la Vecchia Signora potrebbe doversi accontentare di meno.

Boga plusvalenza a costi contenuti

Chi invece fin qui è stato un affarone per la Juve è Boga. Acquistato nello scorso mercato di gennaio per meno di 5 milioni di euro tra prestito e riscatto, oggi potrebbe garantire una plusvalenza pur non essendo mai stato un titolare vero e proprio. Le sue buone prestazioni permetterebbero alla Signora di guadagnarci, il suo valore comunque contenuto può consentire a chi ci punta di fare un affare.

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