A poco più di due settimane dalle elezioni del 14 dicembre, Giovanni Malagò torna sulle vicissitudini che hanno accompagnato la sua candidatura alla presidenza della Figc. Il commissario straordinario della Federcalcio, intervenuto al Mauto di Torino in occasione di un evento organizzato da La Stampa, ha raccontato anche un aneddoto familiare: “In questi giorni diverse persone mi hanno chiesto di questa vicenda incomprensibile tutta all’italiana. Ho una mamma di 89 anni che ragiona meglio di me ed è un treno. Nel raccontare la mia via crucis degli ultimi mesi, lei mi ha detto: ‘Tu mi dici quando vieni a casa e stai mezz’ora con me, perché non so cosa raccontare alle mie amiche’”.

Malagò ha ricordato come la sua disponibilità a candidarsi sia maturata dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “Sono stato cercato da soggetti e stakeholder importanti del mondo del calcio che mi hanno chiesto se ero disponibile a candidarmi, altrimenti c’era un rischio di commissariamento di carattere politico. Io ho detto no due volte perché ero sfinito mentalmente e fisicamente, uscivo fuori dall’avventura fortunatamente andata bene che è stata Milano-Cortina. La terza volta ho detto di sì perché sono fatto così”. Prima il problema del tesseramento, emerso quando lo sfidante era ancora Giancarlo Abete, poi quello del divieto di pantouflage, legato alla precedente esperienza al vertice del Coni. Sul punto, Malagò ribadisce la sua posizione: “Se si va alle elezioni e nessuno viene indicato, questa dinamica non c’è”.

Perché ha scelto Mancini

Il commissario straordinario della Figc ha rivendicato anche la decisione di riportare Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale: “Penso che un presidente di federazione debba ascoltare tutti. Ma arriva un momento in cui la faccia è la mia. E io tiro le somme. Ho scelto Mancini perché riconosco il suo lavoro con i giovani e la sua conoscenza. E poi perché alcuni atleti della Nazionale mi dicono ‘Mancini tutta la vita’”. Malagò ha sottolineato, inoltre, la qualità dell’attuale Under 21 e ha commentato con soddisfazione la restituzione ai dilettanti dei fondi che il Governo aveva destinato al calcio femminile: “In astratto è un concetto bellissimo. Ma il problema è che quel denaro non lo puoi togliere agli altri. Altrimenti si rischia la guerra tra poveri”.