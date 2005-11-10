Dalla corsa promozione in Serie C alle prospettive di alcuni degli allenatori più interessanti della categoria, passando per il ritorno del Cittadella ai vertici e l'operazione Ronaldinho realizzata dal Ravenna. L'allenatore Roberto Venturato, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, ha analizzato diversi temi dell'attualità calcistica. Ecco la sua intervista:

Mister, partiamo dal ricordo di Juary, il campione brasiliano scomparso oggi. Ha scritto pagine importanti del calcio italiano e ha fatto innamorare Avellino e sono solo negli anni '80.

"Lo ricordo come un giocatore di grande spessore e qualità, dotato di una particolare abilità negli ultimi quindici metri. Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia. Era un calciatore capace di entusiasmare Avellino quando segnava, festeggiando con il suo caratteristico giro della bandierina. Era diventato un punto di riferimento per i tifosi e credo che verrà ricordato per sempre, soprattutto per la sua simpatia e le sue qualità calcistiche".

Era anche un giocatore che non arrivava al metro e settanta. Oggi, nel calcio professionistico, sembra esserci sempre meno spazio per calciatori con queste caratteristiche fisiche.

"Sicuramente oggi siamo un po' condizionati da questo aspetto nelle scelte. Naturalmente esistono delle eccezioni: Barella, all'Inter, non ha una struttura fisica particolarmente imponente, ma possiede una qualità straordinaria e riesce comunque a esprimersi ad altissimi livelli. In generale, però, oggi l'aspetto fisico, la qualità atletica e la struttura di un calciatore vengono spesso privilegiate, talvolta anche rispetto alle qualità tecniche".

Passiamo alla Serie C e al suo Cittadella. Dopo una stagione di apprendistato nella categoria, possiamo dire che la squadra granata sia tornata a interpretare il campionato secondo le proprie ambizioni?

"È una realtà che ha sicuramente voglia di provare a tornare nella categoria superiore e quest'anno ha dimostrato con continuità di poter competere. C'è anche una realtà come il Brescia, che vuole tornare in Serie B, oltre alla sorpresa del Trento, una squadra che finora ha mostrato grandi capacità e qualità. Credo che sia una lotta a tre, con il Cittadella che ha tutta l'intenzione di provarci fino in fondo per riconquistare la categoria superiore".

Il Trento è anche una delle squadre che sta attirando maggiormente l'attenzione per il lavoro del suo allenatore, Luca Tabbiani. Lui e Ivan Tisci del Potenza sono fra i migliori giovani tecnici in circolazione

"Tabbiani sta facendo un campionato importante, dopo aver lavorato molto bene anche nella passata stagione. È un allenatore che sta dimostrando con continuità di avere capacità e abilità nella gestione della squadra e nella proposta di un determinato tipo di calcio. Sinceramente è uno dei tecnici che mi stanno piacendo maggiormente, perché cerca sempre di giocare per vincere le partite. Questo permette di assistere a incontri positivi e belli da vedere. Per quanto riguarda Tisci, l'ho incontrato lo scorso anno quando ero a Livorno. È sicuramente un allenatore che mi piace: anche lui prova a imporre il proprio gioco, cerca di proporre calcio e di costruire qualcosa di positivo. È un aspetto che apprezzo molto nei miei colleghi".

Spostiamoci nel girone B. Lo Spezia, tornato in Serie C dopo quattordici anni, ha dimostrato di adattarsi rapidamente alla categoria. Il Ravenna può essere una rivale credibile nella corsa alla promozione?

"Bisogna fare i complimenti al direttore Angelozzi e all'allenatore, un tecnico giovane che ha dimostrato di avere idee e capacità. Il fatto di essere ripartiti con una squadra giovane, composta da ragazzi desiderosi di mettersi in mostra, sta facendo la differenza. Fino a questo momento lo Spezia ha dimostrato di essere la squadra più forte. Sicuramente il Ravenna è la formazione che può competere con lo Spezia. È stata costruita per provare ad arrivare fino in fondo e conquistare la Serie B. Credo che entrambe possano giocarsi il primo posto fino alla conclusione del campionato".

A proposito del Ravenna, come ha vissuto l'operazione che ha portato Ronaldinho a scendere in campo nel derby contro il Forlì?

"Credo che siano stati bravi ad abbinare le due cose. Non penso che l'aspetto commerciale e di merchandising debba essere nascosto: è stata sicuramente un'operazione pensata anche per far conoscere Ravenna, attirare persone allo stadio e creare spettacolo. Allo stesso tempo, un giocatore non più giovane è stato inserito in un meccanismo e in un contesto di squadra che sta lottando per conquistare punti importanti in ottica promozione. Penso sia stato un insieme di elementi. Bisogna essere onesti e fare i complimenti al Ravenna, che ha avuto la capacità di coinvolgere un calciatore così importante, anche grazie alle conoscenze di Ariedo Braida. Inoltre, la squadra è riuscita a portare a casa un risultato importante, vincendo la partita nella quale ha giocato Ronaldinho. Bisogna saper guardare entrambe le cose e riconoscere che un'idea che inizialmente poteva sembrare impossibile da realizzare si è trasformata in un'occasione importante per far conoscere Ravenna e, contemporaneamente, ottenere un successo sul campo".

Usciamo dalla Serie C per parlare di un suo ex calciatore, Salvatore Esposito, oggi alla Sampdoria. In un momento in cui i fratelli Francesco Pio e Sebastiano stanno conquistando le attenzioni del grande calcio, Salvatore sembra aver avuto un percorso più complicato, anche a causa dei numerosi problemi fisici. Che cosa è successo?

"Ha disputato un grandissimo campionato con lo Spezia, nella stagione in cui la squadra perse la finale contro il Monza. Fece una stagione importante, segnando anche diversi gol su calcio di punizione. Successivamente è stato piuttosto sfortunato, soprattutto negli ultimi due anni, durante i quali la condizione fisica lo ha certamente condizionato. Anche in questo momento, mi sembra che debba gestire qualche problema legato alla condizione e al benessere fisico. Quando un calciatore entra in questo vortice, inevitabilmente può incontrare difficoltà nell'esprimere tutte le proprie qualità. Salvatore è un giocatore che possiede le qualità per ambire a salire di categoria. Sono stato tra i primi a dargli continuità e a metterlo nelle condizioni di rendersi conto delle proprie capacità. Gli auguro di riuscire a ritrovare innanzitutto il benessere fisico, per poter tornare a esprimersi al meglio e dimostrare tutto il suo valore".