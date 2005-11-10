Il Como può intervenire anche sul fronte delle cessioni nel prossimo mercato di gennaio e tra i nomi da monitorare ci sono quelli di Jayden Addai e Maxence Caqueret. Il club lariano ha investito molto su entrambi e non ha necessariamente bisogno di cederli, ma davanti a offerte interessanti potrebbe prendere in considerazione una separazione anticipata. Per Cesc Fabregas si tratterebbe di valutare il rendimento e le prospettive dei due giocatori all'interno di una rosa diventata particolarmente competitiva.

Sfortuna Addai

Per lui il problema principale è stato quello fisico. Arrivato dall'AZ Alkmaar nell'estate 2025 per circa 14 milioni di euro, non è riuscito a trovare continuità. Il Como aveva puntato su di lui in prospettiva, ma la concorrenza nel reparto offensivo e i problemi fisici hanno complicato il suo percorso. La situazione di Maxence Caqueret è diversa: il francese ha già dimostrato il proprio valore in Serie A, ma nella stagione attuale è scivolato indietro nelle gerarchie. A settembre è rimasto fuori dalla lista UEFA per la Champions League, prendendo poi il posto dell'infortunato Jesus Rodriguez.

Le statistiche confermano le difficoltà incontrate da entrambi. Addai, ha raccolto appena 3 presenze in Serie A, per un totale di 66 minuti, senza gol né assist. Invece per Caqueret 10 presenze in Serie A, 429 minuti complessivi, zero gol e 2 assist. A questi si aggiungono 2 apparizioni nelle competizioni europee, per altri 116 minuti. Numeri lontani da quelli della stagione precedente, quando aveva chiuso il campionato con 30 presenze, 2 gol e 6 assist. Il Como adesso deve decidere se continuare a puntarci oppure valutare offerte per permettere a entrambi di trovare maggiore spazio altrove.

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