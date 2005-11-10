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Picerno, risoluzione consensuale del contratto con Antonio GranataUfficiale
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Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 11:47Serie C
autore Luca Bargellini
27.11.2026 11:47Serie C
Il difensore centrale saluta dopo 16 mesi, 11 presenze e un gol all'attivo. Era arrivato nell'estate 2025 dal Padova
© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency
Si chiude dopo 16 mesi l'avventura di Antonio Granata al Picerno. Pochi minuti fa, infatti, il club lucano ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto".
Granata (26) era approdato al Picerno nell'estate 2025 proveniente dal Padova. Chiude la sua esperienza in rossoblù con 11 presenze e un gol. In carriera per il calciatore di Nola esperienze nel calcio professionistico anche con le maglie di Rieti, Cavese, Taranto e Virtus Entella.
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