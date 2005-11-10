Undici gol nelle prime undici partite di Serie A e gli occhi delle big addosso. Gustavo Varela, attaccante del Monza, ha parlato del proprio futuro nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, soffermandosi anche sull'interesse delle grandi del calcio italiano.

Il presidente dell'Inter ha parlato di te, ti cercano tanti grandi club. Ti senti pronto per una big?

“Non è la prima volta che mi chiedono del mercato. Quello per cui devo essere pronto è il momento presente, e non solo nel calcio, ma nella vita. Se penso a quello che verrà, mi perdo quello che sto vivendo e non combino niente. Penso solo a dare il massimo per il Monza. Ho un contratto e non mi faccio distrarre da queste voci. Ogni mattina arrivo al campo e do tutto, e andrò avanti così fino alla fine del mio contratto”.

Il Napoli, per esempio, vorrebbe prenderti già a gennaio…

“L’unica cosa che posso dire è che al momento non è arrivato nulla. Anche perché le persone che lavorano con me cercano di farmi pensare solo alle cose positive. Non so nulla, quindi non posso rispondere”.

Per un periodo hai seguito la Juventus su Instagram, poi hai smesso. Sei juventino?

“La seguivo da quando ci era andato Ronaldo, e anche perché ci hanno giocato tanti portoghesi. Credo che l'abbiano seguita tutti, quando è arrivato Cristiano. Poi ho visto le notizie e mi sono spaventato, perché la gente pensava che volessi lasciare il Monza. Così ho smesso di seguire tutti i club, non solo la Juventus. Non voglio dare l'impressione di non essere concentrato. È solo per questo”.