Napoli, Allegri: "Politano non è stato bene. Speriamo di recuperare Anguissa e gli altri"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, prima della partita contro il Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "Durante la sosta in tanti sono andati in nazionale, quindi abbiamo lavorato più sui recuperi dei giocatori. McTominay sarà in panchina. Speriamo di recuperare al più presto Anguissa e gli altri che sono fuori. Abbiamo recuperato anche Giovane. Bisogna creare i presupposti per vincere la partita".

Quanti minuti ha McTominay?

"Con entusiasmo una trentina di minuti a disposizione può averli. Lui quando si allena e quando gioca ha grande entusiasmo. E' un recupero importante perché abbiamo tante partite e tutti devono essere nelle condizioni di dare una mano".

Cosa chiede a Neres e Badiashile?

"Mi dovete dire chi è che non sbaglia nel calcio. Il bello del calcio è che oggi abbiamo la possibilità di vincere e sovvertire le critiche. Noi possiamo solo giocare per creare i presupposti per vincere. Tutti sbagliamo, ma bisogna rimanere sereni. Il valore del giocatore non diminuisce o aumenta per un errore".

Cosa cerca dal cambio modulo?

"E' solo questione di mettere uno più difensivo come Di Lorenzo perché Politano non è stato tanto bene negli ultimi 2-3 giorni, poi martedì abbiamo un'altra partita e può essere un cambio importante. Ho preferito mettere Di Lorenzo lì, ma cambia poco e niente".