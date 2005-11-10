Inter, Chivu: "Ci siamo adattati subito al Parma. Esposito giocatore generoso"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha commentato così a DAZN la vittoria dei nerazzurri per 3-0 ai danni del Parma: “Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero andate le cose. Abbiamo lavorato bene in questo periodo, i giocatori si sono allenati bene, e anche i nazionali hanno dato il loro apporto. Sono contento dell’energia, della qualità, di come ci siamo adattati all’avversario. Non avevamo tante loro informazioni e mi fa piacere aver messo in campo giocatori indietro nei minutaggi. Sono contento di aver fatto riposare anche qualche nazionale che aveva dato tanto”.

Esposito non ha segnato, ma ha lavorato tanto anche spalle alla porta. Non ci sono tanti giocatori con le sue caratteristiche fisiche.

“La sua caratteristica principale è la generosità: l’egoismo non fa parte del suo vocabolario. Oggi mi ha impressionato nelle riaggressioni, andando a recuperare la palla subito dopo averla persa. Ha margine di miglioramento e lavora tanto per il gruppo, che riconosce in lui essere uno di quelli che ci aiuterà tanto”.

Carlos Augusto è cresciuto molto, si parla troppo poco di lui.

“Ha giocato così anche negli anni passati, ha delle caratteristiche importanti fisicamente e di energia. Va spesso in sovrapposizione e ha un tiro impressionante con entrambi i piedi. Siamo contenti di avere un giocatore che capisce le sue caratteristiche e le mette a disposizione del gruppo”.

Dimarco va a giocare anche al centro. Simbolo di quello che volete essere?

“Dipende sempre dall’avversario, ci adattiamo alle situazioni. A volte Dimarco va presto sotto la punta, ma lui si diverte così, anche oggi ha chiuso un cross da quinto di destra. È bravo a riaggredire subito e capisce l’importanza dello scatto verso la palla”.