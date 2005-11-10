Frosinone, Alvini: "Oggi ti difendi attaccando, servirà perfezione nelle preventive"
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 20:42Serie A
autore Pierpaolo Matrone
10.10.2026 20:42Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Vengo per la prima volta al Maradona, motivo di soddisfazione e gioia. E' significativo per il percorso mio e della squadra. Conoscevo bene Sarri e immaginavo di incontrarlo. Vogliamo essere all'altezza di questa partita. Oggi ti difendi attaccando, è questa la grande difficoltà. Devi essere perfetto nelle preventive seno paghi la gamba degli avversari, proviamo a fare la nostra partita con totale rispetto dell'ambiente, del pubblico e del Napoli"
Altre notizie Serie A
Oggi
21:37 Serie A
Massini presidente AIA, Simonelli: "Consolidi il lavoro di squadra con Messina e Orsato"
21:33 Serie A
De Bruyne di rigore, si sblocca Lang: gran primo tempo al Maradona, Napoli-Frosinone 2-0
21:22 Serie A
Si sblocca Noa Lang: azione insistita del Napoli, l'olandese sigla il 2-0 al Frosinone
21:15 Serie ATMW
TMWIl debutto in Serie A del 18enne costato quanto Osmajic. De Rossi accoglie Wiafe al Genoa
21:13 Serie A
Palmisani para il rigore a Hojlund, l'arbitro lo fa ripetere e KDB non sbaglia: Napoli-Frosinone 1-0