Frosinone, Alvini: "Oggi ti difendi attaccando, servirà perfezione nelle preventive"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Vengo per la prima volta al Maradona, motivo di soddisfazione e gioia. E' significativo per il percorso mio e della squadra. Conoscevo bene Sarri e immaginavo di incontrarlo. Vogliamo essere all'altezza di questa partita. Oggi ti difendi attaccando, è questa la grande difficoltà. Devi essere perfetto nelle preventive seno paghi la gamba degli avversari, proviamo a fare la nostra partita con totale rispetto dell'ambiente, del pubblico e del Napoli"