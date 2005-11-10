Frosinone, Masini: "Cerchiamo di mettere in campo l'entusiasmo che ci trasmette il mister"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:36Serie A
autore Paolo Lora Lamia
10.10.2026 20:36Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di AntonioFraioli
Il centrocampista del Frosinone Patrizio Masini ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Che effetto fa venire qui con una classifica migliore di quella del Napoli?
"Seguiamo il mister, che ci dice di giocare partita per partita per vincere. Il campionato è lungo, vogliamo continuare su questa strada".
Cosa vi ha detto il mister di fare proprio bene?
"Stasera è difficile, conosciamo il Napoli e cerchiamo di mettere in campo l'entusiasmo che ci trasmette il mister".
Come sta Raimondo?
"Sta bene, ieri in rifinitura era caldo. Confidiamo in lui".
Articoli correlati
De Bruyne di rigore, si sblocca Lang: gran primo tempo al Maradona, Napoli-Frosinone 2-0
Si sblocca Noa Lang: azione insistita del Napoli, l'olandese sigla il 2-0 al Frosinone
Palmisani para il rigore a Hojlund, l'arbitro lo fa ripetere e KDB non sbaglia: Napoli-Frosinone 1-0
Frosinone, Alvini: "Oggi ti difendi attaccando, servirà perfezione nelle preventive"
Altre notizie Serie A
Oggi
21:37 Serie A
Massini presidente AIA, Simonelli: "Consolidi il lavoro di squadra con Messina e Orsato"
21:33 Serie A
De Bruyne di rigore, si sblocca Lang: gran primo tempo al Maradona, Napoli-Frosinone 2-0
21:22 Serie A
Si sblocca Noa Lang: azione insistita del Napoli, l'olandese sigla il 2-0 al Frosinone
21:15 Serie ATMW
TMWIl debutto in Serie A del 18enne costato quanto Osmajic. De Rossi accoglie Wiafe al Genoa
21:13 Serie A
Palmisani para il rigore a Hojlund, l'arbitro lo fa ripetere e KDB non sbaglia: Napoli-Frosinone 1-0