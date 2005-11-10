Frosinone, Masini: "Cerchiamo di mettere in campo l'entusiasmo che ci trasmette il mister"

Il centrocampista del Frosinone Patrizio Masini ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Che effetto fa venire qui con una classifica migliore di quella del Napoli?

"Seguiamo il mister, che ci dice di giocare partita per partita per vincere. Il campionato è lungo, vogliamo continuare su questa strada".

Cosa vi ha detto il mister di fare proprio bene?

"Stasera è difficile, conosciamo il Napoli e cerchiamo di mettere in campo l'entusiasmo che ci trasmette il mister".

Come sta Raimondo?

"Sta bene, ieri in rifinitura era caldo. Confidiamo in lui".