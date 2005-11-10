Juventus, Spalletti: "Oggi servirà attenzione. Conte? Devo pensare al campo"
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Matteo Selli
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Oggi alle 12:15Serie A
autore Matteo Selli
22.11.2026 12:15Serie A
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© foto di Federico De Luca
Le parole del tecnico della Juventus Luciano Spalletti nel prepartita della sfida di Serie A contro il Venezia. Le riporta DAZN:
"Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo, le soluzioni sono molteplici. Bisogna essere equilibrati ed essere attenti alle loro ripartenze, loro giocano su quello. Nicola è bravo a tirare fuori soluzioni nuove dovunque va. Conte? Non voglio aggiungere niente, devo pensare al campo, a vincere oggi. Quando alleni la Juventus, se non vuoi i discorsi c'è solo una possibilità: andare lì e vincere le gare. Tutto questo è normale quando raggiungi un livello in cui sei in TV tutti i giorni".
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