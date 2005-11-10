Le parole del tecnico della Juventus Luciano Spalletti nel prepartita della sfida di Serie A contro il Venezia. Le riporta DAZN:

"Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo, le soluzioni sono molteplici. Bisogna essere equilibrati ed essere attenti alle loro ripartenze, loro giocano su quello. Nicola è bravo a tirare fuori soluzioni nuove dovunque va. Conte? Non voglio aggiungere niente, devo pensare al campo, a vincere oggi. Quando alleni la Juventus, se non vuoi i discorsi c'è solo una possibilità: andare lì e vincere le gare. Tutto questo è normale quando raggiungi un livello in cui sei in TV tutti i giorni".