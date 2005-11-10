Venezia, Lauberbach: "Abbiamo fatto bene con le grandi. Possiamo fare punti"
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Matteo Selli
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Oggi alle 12:08Serie A
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22.11.2026 12:08Serie A
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L'attaccante del Venezia Lion Lauberbach è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara contro la Juventus. Ecco le sue parole:
"Sono fiducioso, abbiamo dimostrato di fare bene contro le grandi. Possiamo portare via punti. Primo gol? Sarei contento, ma prima di tutto sono importanti i tre punti, non vedo l'ora di giocare".
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