Luciano Spalletti torna a parlare di Antonio Conte. Nel prepartita di DAZN, l'allenatore della Juventus ha risposto ad una domanda relativa al tecnico salentino: "Non voglio aggiungere niente - ha commentato il mister toscano - devo pensare al campo, a vincere oggi. Quando alleni la Juventus, se non vuoi i discorsi c'è solo una possibilità: andare lì e vincere le gare. Tutto questo è normale quando raggiungi un livello in cui sei in TV tutti i giorni".

Le dichiarazioni di ieri in conferenza

Già ieri in conferenza stampa, lo stesso allenatore bianconero aveva commentato: "Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".

Le parole di Antonio Conte

L'ex tecnico bianconero infatti aveva così parlato su un suo possibile ritorno alla Juventus: "Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere - aveva sottolineato -. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus".

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