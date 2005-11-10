600 panchine, Spalletti arriva saltando dalle scale: "Aspirazione? Arrivare alla 601..."
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Daniele Najjar
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Oggi alle 12:27Serie A
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22.11.2026 12:27Serie A
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600 panchine in Serie A raggiunte da Luciano Spalletti per la sfida a Torino della sua Juventus contro il Venezia. Nel raggiungere i microfoni di Dazn prima della partita, emerge un simpatico siparietto raccontato dall'emittente "600 panchine e non sentirle: Spalletti è arrivato saltando per le scale". E prendendo parola, Spalletti ha scherzato: "Sono fortunato, io ho da farlo vedere. Però c'è ancora l'entusiasmo di preparare la partita e l'aspirazione è di arrivare alla 601 (ride, n.d.r.)".
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