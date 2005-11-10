600 panchine in Serie A raggiunte da Luciano Spalletti per la sfida a Torino della sua Juventus contro il Venezia. Nel raggiungere i microfoni di Dazn prima della partita, emerge un simpatico siparietto raccontato dall'emittente "600 panchine e non sentirle: Spalletti è arrivato saltando per le scale". E prendendo parola, Spalletti ha scherzato: "Sono fortunato, io ho da farlo vedere. Però c'è ancora l'entusiasmo di preparare la partita e l'aspirazione è di arrivare alla 601 (ride, n.d.r.)".