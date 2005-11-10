Bagatti gioca la Serie C: "Le 9 squadre che lotteranno per la promozione in B"

L'allenatore del San Donato Tavernelle, Massimo Bagatti, ha rilasciato un''intervista a TuttoC.com per fare il punto della situazione in Serie C, categoria che conosce bene: "Sto vedendo un campionato all’insegna dell’equilibrio, che come ogni anno riserva alcune squadre che, per merito di proposte di gioco interessanti, vanno al di là delle previsioni", le sue parole.

Le previsioni di Bagatti

Quali squadre sono maggiormente attrezzate per conquistare la promozione diretta in Serie B? Questa la risposta di Bagatti: "Le maggiormente attrezzate sono Brescia e Cittadella nel girone A; Spezia, Ravenna e Reggiana nel B. Mentre nel girone C, oltre a Bari, Catania e Salernitana, stiamo assistendo ad un Potenza che sta facendo qualcosa di straordinario". E sulle squadre che più lo divertono, aggiunge: "Le squadre che più mi stanno divertendo sono il Potenza e il Grosseto".

Sui giovani che vengono valorizzati in Serie C, Bagatti riflette: "La Serie C è sicuramente un serbatoio importante per formare giovani per le categorie superiori per il semplice fatto che in Serie C possono giocare e crescere, cosa che per i troppi stranieri e una cultura troppo legata al risultato nelle serie superiori trova meno spazio".

E spiega: "I fattori decisivi per vincere un campionato sono la continuità, far durare poco i momenti di flessione, fare punti quando non si gioca come si vorrebbe e la capacità di tenere sempre la barra dritta, senza abbattersi nelle sconfitte o esaltarsi nelle vittorie".