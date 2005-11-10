Italia, Calafiori: "Contro la Francia conterà la testa. Dobbiamo lavorare ancora tanto"

Il difensore dell'Italia, Riccardo Calafiori, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Francia in programma per domani sera a San Siro. Queste le sue parole a partire dalle sue condizioni fisiche: "Sicuramente, specialmente dal punto di vista fisico, mi sento benissimo. Sono contento di essere qui e di poter aiutare la Nazionale”.

Siete già una squadra diversa rispetto a un mese e mezzo fa oppure dovete ancora crescere tanto?

“No, no, c'è ancora tanto, tanto da fare. Sicuramente credo che l'ultima esperienza si possa considerare positiva. Questo ci aiuta, ci dà più consapevolezza, ma c'è ancora tanto da lavorare. Domani sarà subito un altro test importante per me e per tutta la squadra”.

La Francia ha tantissimi giocatori di qualità, anche considerando le assenze. Che tipo di difficoltà vi aspettate?

“Per noi non sarà facile, però quando giochi a questi livelli te lo devi aspettare in qualche modo e devi cercare di ottenere risultati come abbiamo fatto l'ultima volta”.

Preferisce giocare contro squadre così forti, per misurarvi con avversari di alto livello, oppure contro squadre più piccole, per provare a vincere e trovare maggiore fiducia?

“No, in realtà sono sempre contento quando ci sono questo tipo di partite. Però l'importante è giocarci una volta all'anno, perché ogni mese sarebbe più complicato, ovviamente. Spero comunque di giocare più partite possibili di questo livello”.

Che cosa servirà domani per vincere?

“Secondo me in questo tipo di partite serve tanto la testa. Conta molto quello che accade, specialmente se si commette qualche errore. È importante la reazione. Vorrei vedere una squadra capace di reagire e credo che quello sia fondamentale”.

Si sente pronto ad assumere il ruolo di leader di questa Nazionale, oltre a quello di giocatore in campo?

“Specialmente ultimamente la squadra si è ringiovanita parecchio e quindi sento di avere qualche responsabilità in più. Però, allo stesso tempo, devo dire che a livello di presenze sono ancora abbastanza all'inizio, sono un po' indietro. Quindi c'è tempo, ma credo di essere comunque un leader, magari più con le azioni in campo che con le parole”.