Parma, premio per Drobnic: in arrivo il rinnovo fino al 2030 per il centrale sloveno

Il Parma blinda Dominik Drobnic: il giovane difensore sloveno, classe 2007 e premiato l'anno scorso con il titolo di miglior difensore del campionato Primavera 1, ha rinnovo in queste ore il suo contratto con il club ducale fino al 2030, con opzione fino al 2031, come accade sempre negli accordi stipulati dal club di Krause.

I suoi numeri in Serie A

7 presenze (6 da titolare + 1 da subentrato) non sono male per essere il suo primo anno da professionista: sia Cuesta che Gilardino hanno mostrato di credere fortemente nel suo profilo, lanciandolo tra i titolari e preferendolo spesso a calciatori molto più esperti e titolati di lui.

Stagione 2026-27

Partite giocate: 7 (6 in Serie A + 1 in Coppa Italia)

Minuti giocati: 540’ (450’ in Serie A + 90’ in Coppa Italia)

Gol e assist: nessuno

Ammonizioni: 1

Espulsioni: nessuna