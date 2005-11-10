Udinese, Zanetti alza il ritmo in allenamento: adesso due giorni di stacco per recuperare

Il Messaggero Veneto fa il punto sull'Udinese in vista della ripresa del campionato: oggi al lavoro e poi due giorni di stacco con sabato e domenica per ricaricare le pile in vista della ripresa di lunedì al Bruseschi. Così ha deciso Paolo Zanetti ieri, al termine di una giornata passata tra la palestra e il lavoro di recovery, necessario dopo tanta intensità sviluppata nei giorni precedenti.

Come promesso, infatti, il neo allenatore ha decisamente alzato il ritmo degli allenamenti, a beneficio dei 17 bianconeri che sono rimasti a Udine e che attendono il rientro dei 12 nazionali impegnati in giro per il mondo. Intanto, ieri Gerard Deulofeu ha postato un video in cui si allena al Bruseschi, a distanza di 4 anni dall’ultima partita.