Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"

Dopo la sconfitta contro il Bra, il tecnico del Rimini Filippo D'Alesio ha commentato: "Siamo molto aggregati a quei risultati che ci danno una spinta in più, sappiamo di non poter vincere tutte le partite ma questa era una gara alla nostra portata. Mi prendo tutte le responsabilità, la colpa è mia: i ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, mi scuso col popolo di Rimini perché so che ci tenevano.

A livello societario succede sempre qualcosa, ma non dobbiamo prenderci questo alibi e pensare a fare di più. Oggi non è andata, eravamo meno Rimini di quanto non lo siamo stati fino ad adesso: la fiamma che abbiamo va tenuta sempre alimentata.

Abbiamo avuto delle sbavature, abbiamo steccato forse per la prima volta dal punto di vista dell'atteggiamento. Gli avversari sono stati più bravi e furbi di noi, hanno anticipato quello che stava per accadere: dobbiamo migliorare, era una partita che avremmo potuto giocarci molto meglio. Eravamo un pochino svuotati, non so se sia una questione societaria o di approccio nostro: la partita odierna non è giustificabile".