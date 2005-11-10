Paulo Dybala vuole restare alla Roma fino a fine carriera. Ma ha un contratto in scadenza

Paulo Dybala, nella scorsa stagione, sembrava all'ultima danza con la Roma, con il Boca Juniores dell'amico Leandro Paredes a cercare di convincerlo. Almeno fino all'arrivo di Gian Piero Gasperini che ha cercato di garantire per lui anche in estate, passando da uno stipendio da 8 milioni di euro a poco meno di 3 fissi, nonostante una stagione povera numericamente con solamente tre gol e otto assist in 27 partite.

Decisione alla fine della stagione

Finora Dybala ha giocato 8 partite fra campionato e Champions League, mettendo a segno quattro assist, di cui tre nella prima gara contro la Fiorentina. Poi un problema al polpaccio lo ha fermato nell'ultimo mese, con Gasp che ha fatto necessità virtù con Rodrigo Mora e Matias Soulé. Ed è per questo che un possibile rinnovo contrattuale verrà valutato alla fine dell'annata. Dall'altro lato lo stesso tecnico lo ha difeso a inizio campionato: "Ma che muscoli di seta, questo è una bestia". Però ogni discussione sarà valutata probabilmente fra maggio e giugno, quando il contratto sarà agli sgoccioli.

De Roon vicino all'ok

Chi si è meritato già un'iniezione di fiducia è il centrocampista olandese, 35 anni, divenuto subito indispensabile considerata l'indisponibilità di Manu Kone. Adesso il francese ritornerà e probabilmente potrà rifiatare, ma è un'alternativa molto importante per Gasperini, che lo ha voluto a tutti i costi. L'intenzione è quella di proseguire insieme.