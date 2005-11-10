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Torna Ronaldinho, il dott. Lanzone mette in guardia: "Rischio infortuni alto a 46 anni"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 13:30Altre Notizie
15.11.2026 13:30Altre Notizie
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"Se una persona è rimasta ferma per dieci anni, come nel caso di Ronaldinho, il rischio aumenta in modo significativo": il medico dello sport avvisa Dinho.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Alberto Fornasari

È il gran giorno del ritorno in campo di Ronaldinho, che giocherà nel pomeriggio in Ravenna-Forlì. Ma dal punto di vista fisico, un calciatore può tranquillamente tornare a giocare a 46 anni in una partita di livello professionistico? La questione è stata analizzata dal dottor Alberto Maria Lanzone, medico dello sport e responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia e dell’Unità Coronarica dell’Istituto Clinico San Rocco di Ome, in provincia di Brescia, nel corso di un intervento rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Le parole del dott. Lanzone su Ronaldinho

Interpellato sulle condizioni fisiche legate al ritorno in campo di Ronaldinho, lo specialista ha chiarito la distinzione tra l'attività ricreativa e quella agonistica: “Di per sé giocare a calcio anche a 46 anni è assolutamente possibile. Lo dimostrano le tante partite amatoriali, benefiche o organizzate tra amici a cui partecipano anche ex professionisti. Diverso è il calcio vissuto a livello competitivo, dove è necessaria una preparazione medico-fisica estremamente specifica, e le cose quindi si complicano".

Lanzone ha spiegato che per affrontare gare ufficiali a quell'età occorre verificare l'assenza di patologie cardiovascolari tramite accertamenti mirati, oltre a valutare la tenuta muscolare e articolare. Il medico ha poi messo in guardia: "Infortuni? Se una persona è rimasta ferma per dieci anni, come nel caso di Ronaldinho, il rischio aumenta in modo significativo. In campo può sentirsi ancora il campione di una volta, ma al primo allungo, alla prima corsa improvvisa o alla prima scivolata il rischio di infortunarsi è concreto".

La risposta non è univoca, perché dipende molto dallo stato di forma di chi scende in campo. Lo ha spiegato a Gazzetta Active il dottor Alberto Maria Lanzone, medico dello sport e responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia e dell’Unità Coronarica dell’Istituto Clinico San Rocco di Ome (Brescia): “Di per sé giocare a calcio anche a 46 anni è assolutamente possibile. Lo dimostrano le tante partite amatoriali, benefiche o organizzate tra amici a cui partecipano anche ex professionisti. Diverso è il calcio vissuto a livello competitivo, dove è necessaria una preparazione medico-fisica estremamente specifica, e le cose quindi si complicano. A quasi 50 anni è fondamentale escludere qualsiasi patologia cardiovascolare: servono accertamenti mirati per verificare che non siano presenti problematiche cardiache legate all’avanzare dell’età. Allo stesso tempo bisogna valutare attentamente anche l’aspetto osteoarticolare e muscolare: per affrontare un’attività agonistica è importante che il soggetto si sia mantenuto in costante attività fisica nel corso degli anni, proprio per ridurre il rischio di lesioni muscolari, tendinee o articolari”. Secondo Lanzone il vero problema non è l’età in sé, ma le richieste specifiche del calcio professionistico: “Se una persona è rimasta ferma per dieci anni, come nel caso di Ronaldinho, il rischio aumenta in modo significativo. In campo può sentirsi ancora il campione di una volta, ma al primo allungo, alla prima corsa improvvisa o alla prima scivolata il rischio di infortunarsi è concreto. Le partite benefiche o tra vecchie glorie sono una cosa diversa: in quei contesti si palleggia, si gestiscono i ritmi e non c’è la stessa intensità. Il calcio professionistico richiede invece accelerazioni continue, cambi di direzione, contrasti, frenate improvvise e uno sforzo fisico molto più elevato”.

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