Salernitana, Vito Di Bari riparte dopo 12 giorni: è lui il dopo Cosmi

La Salernitana riparte da Vito Di Bari. È lui il nuovo allenatore della formazione granata, chiamato a raccogliere l'eredità di Serse Cosmi. Per il tecnico pugliese si tratta di un ritorno immediato in panchina: appena dodici giorni fa, il 18 ottobre, era arrivata infatti la comunicazione del suo esonero da parte del Casarano. Una nuova opportunità, dunque, per ripartire subito e misurarsi con una piazza importante e con un campionato nel quale la pressione sui tecnici continua a essere elevata.

Di Bari, contratto fino al 2027 e nuovo staff

La società campana ha ufficializzato l'accordo con l'allenatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Insieme a lui entrano a far parte dello staff tecnico il preparatore atletico Giuseppe Ciciriello, il collaboratore tecnico Vittorio Botrugno e il match analyst Lorenzo Liso. La scelta della Salernitana chiude così il periodo seguito all'interruzione del rapporto con Cosmi e apre un nuovo capitolo della stagione granata. Per Di Bari, reduce dall'esperienza al Casarano, si tratta di una ripartenza particolarmente rapida: dal comunicato con cui il club pugliese aveva annunciato la sua uscita a quello della Salernitana che ne ha sancito l'ingaggio sono passati soltanto dodici giorni.

Serie C, sono 18 le società che hanno cambiato allenatore

L'approdo di Di Bari a Salerno aggiorna anche il quadro delle panchine dei tre gironi di Serie C. Sono infatti 18 le società che hanno cambiato guida tecnica nel corso della stagione, su un totale di 60 partecipanti. Il Girone A conta cinque avvicendamenti, il Girone B sei, mentre il Girone C sale a quota sette, confermandosi il raggruppamento con il maggior numero di cambi. Nel Girone A hanno cambiato allenatore Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Novara e Renate. Nel Girone B gli avvicendamenti hanno riguardato Gubbio, Guidonia Montecelio, Pineto, Sambenedettese, Vado e Vis Pesaro. È però il Girone C a registrare il dato più alto. Oltre alla Salernitana, che ha scelto Di Bari dopo l'uscita di Cosmi, sono intervenuti cambi in panchina ad Altamura, Casarano, Casertana, Giugliano, Picerno e Scafatese. Un elenco che racconta una stagione già caratterizzata da diverse inversioni di rotta, con società chiamate a intervenire per provare a correggere il percorso delle rispettive squadre.