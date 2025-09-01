Ufficiale
Salernitana, dal Milan arriva a titolo definitivo il laterale Ettore Quirini
TUTTO mercato WEB
L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Milan per il trasferimento a titolo definitivo del laterale destro classe 2003 Ettore Quirini. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ed ha scelto di indossare la maglia numero 24.
Nato a Pisa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Quirini ha esordito in Serie C nella stagione 2021/22 con la maglia della Lucchese. Nei successivi due anni e mezzo ha trovato continuità di impiego e rendimento in Toscana, per un totale di 95 presenze e ben 9 gol in terza serie. A gennaio scorso, il passaggio al Milan che lo ha aggregato alla sua squadra Under 23: con il Milan Futuro ha totalizzato 16 presenze e 3 reti.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Nico Gonzalez dalla Juventus all'Atletico Madrid, le cifre ufficiali: possibile affare da 34 milioni
Serie B
Serie C
Calcio femminile