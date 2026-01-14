Salernitana, panchina confermata: il club rinnova la fiducia a Giuseppe Raffaele
La Salernitana, scrive il Corriere dello Sport, sceglie la linea della continuità e conferma Giuseppe Raffaele alla guida tecnica, nonostante un periodo poco brillante sotto il profilo dei risultati. Un punto nelle ultime due partite e appena due vittorie nelle ultime sette giornate fotografano una fase di rallentamento evidente, ma la società campana non mette in discussione l’allenatore.
Dal punto di vista tecnico, il club è consapevole delle criticità. Già a metà girone d’andata il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva sottolineato la necessità di rendere la squadra più solida in fase difensiva.
La fiducia a Raffaele resta, comunque, salda, ma il messaggio è chiaro: per restare competitiva e rientrare nella corsa al vertice, la Salernitana dovrà intervenire sul mercato e completare un organico che, allo stato attuale, mostra limiti strutturali. Continuità sì, ma con rinforzi mirati.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30