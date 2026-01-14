Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, panchina confermata: il club rinnova la fiducia a Giuseppe Raffaele

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 09:34
Luca Bargellini

La Salernitana, scrive il Corriere dello Sport, sceglie la linea della continuità e conferma Giuseppe Raffaele alla guida tecnica, nonostante un periodo poco brillante sotto il profilo dei risultati. Un punto nelle ultime due partite e appena due vittorie nelle ultime sette giornate fotografano una fase di rallentamento evidente, ma la società campana non mette in discussione l’allenatore.

Dal punto di vista tecnico, il club è consapevole delle criticità. Già a metà girone d’andata il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva sottolineato la necessità di rendere la squadra più solida in fase difensiva.

La fiducia a Raffaele resta, comunque, salda, ma il messaggio è chiaro: per restare competitiva e rientrare nella corsa al vertice, la Salernitana dovrà intervenire sul mercato e completare un organico che, allo stato attuale, mostra limiti strutturali. Continuità sì, ma con rinforzi mirati.

