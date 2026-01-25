Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, Raffaele: "Il mercato ci ha rinforzato, questo gruppo sta dando il massimo"

© foto di TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 19:04Serie C
Luca Esposito

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, mi sono arrabbiato un po’ per la gestione degli ultimi minuti perché, purtroppo, non eravamo ancora riusciti a chiudere la partita pur avendo avuto opportunità importanti. Fino a questo momento avevamo vinto 12 gare con una sola rete di scarto, oggi abbiamo fatto un passo in avanti anche sotto questo punto di vista. Fatta eccezione per la gara di Siracusa, sto vedendo una squadra che cresce e che sta trovando un grande equilibrio. Non prendiamo gol da tre partite, subiamo pochissimo e tutti partecipano nei modi giusti sia in fase di non possesso, sia quando c’è da costruire. Siamo un gruppo solido, forte, anche oggi i ragazzi hanno dimostrato di credere fino alla fine nella possibilità di essere protagonisti fino alla fine della stagione.

E’ una vittoria importante, le statistiche dicono che stiamo vincendo di più fuori casa e anche questo è segnale di equilibrio e costanza. I nuovi? So quanto siano importanti le caratteristiche di Lescano, con i tempi dovuti la società è intervenuta e ha aggiunto alla rosa gente che ci darà una grossa mano e che si sta integrando benissimo. Una volta che saranno tutti in condizione avrò ampia possibilità di scegliere. E’ un girone difficile e noi stiamo facendo il massimo, ora ricarichiamo le batterie perché da martedì prepareremo la prossima sfida all’Arechi”. Queste le dichiarazioni del tecnico Giuseppe Raffaele al termine della gara vinta dai granata per 0-2 sul campo del Sorrento.

