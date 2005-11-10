Le partite di oggi: il programma di domenica 15 novembre

Il programma di oggi, domenica 15 novembre, propone diverse sfide di UEFA Nations League, a partire dal big match tra Belgio e Italia, in scena alle 20:45 a Bruxelles e decisivo per le sorti degli azzurri. Alla stessa ora spazio anche a Francia-Turchia e Spagna-Inghilterra. Non mancano poi gli appuntamenti con la Serie C, che propone un calendario articolato nei tre gironi, ma soprattutto il grande ritorno in campo del 46enne Ronaldinho nel derby tra Ravenna e Forlì.

UEFA Nations League – League A

20:45 Belgio-Italia

20:45 Croazia-Repubblica Ceca

20:45 Francia-Turchia

20:45 Spagna-Inghilterra

UEFA Nations League – League C

15:00 Cipro-Montenegro

15:00 Lettonia-Armenia

18:00 Bielorussia-Albania

18:00 Finlandia-San Marino

Serie C – Girone A

12:30 Novara-Lecco

17:30 Cittadella-Folgore Caratese

17:30 Juventus U23-Treviso

17:30 Pergolettese-Pro Vercelli

Serie C – Girone B

14:30 Guidonia-Ostiamare

14:30 Pescara-Sambenedettese

14:30 Spezia-Vado

17:30 Ravenna-Forlì

Serie C – Girone C

12:30 Giugliano-Savoia

14:30 Cavese-Crotone

14:30 Potenza-Scafatese

14:30 Salernitana-Catania

17:30 Barletta-Altamura

17:30 Cosenza-Casertana

Amichevoli internazionali

04:10 Nuova Zelanda-India

10:00 Kazakistan U21-Bielorussia U21

13:00 Vietnam-Kirghizistan

14:00 Francia U20-Danimarca U20

15:00 Scozia U21-USA U21

16:00 Norvegia U18-USA U18

18:00 Suriname-Eswatini