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Le partite di oggi: il programma di domenica 15 novembre

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
15.11.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Riflettori puntati sulla UEFA Nations League, con Belgio-Italia, Francia-Turchia e Spagna-Inghilterra. In programma anche il grande ritorno di Ronaldinho.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il programma di oggi, domenica 15 novembre, propone diverse sfide di UEFA Nations League, a partire dal big match tra Belgio e Italia, in scena alle 20:45 a Bruxelles e decisivo per le sorti degli azzurri. Alla stessa ora spazio anche a Francia-Turchia e Spagna-Inghilterra. Non mancano poi gli appuntamenti con la Serie C, che propone un calendario articolato nei tre gironi, ma soprattutto il grande ritorno in campo del 46enne Ronaldinho nel derby tra Ravenna e Forlì.

UEFA Nations League – League A

20:45 Belgio-Italia
20:45 Croazia-Repubblica Ceca
20:45 Francia-Turchia
20:45 Spagna-Inghilterra

UEFA Nations League – League C

15:00 Cipro-Montenegro
15:00 Lettonia-Armenia
18:00 Bielorussia-Albania
18:00 Finlandia-San Marino

Serie C – Girone A

12:30 Novara-Lecco
17:30 Cittadella-Folgore Caratese
17:30 Juventus U23-Treviso
17:30 Pergolettese-Pro Vercelli

Serie C – Girone B

14:30 Guidonia-Ostiamare
14:30 Pescara-Sambenedettese
14:30 Spezia-Vado
17:30 Ravenna-Forlì

Serie C – Girone C

12:30 Giugliano-Savoia
14:30 Cavese-Crotone
14:30 Potenza-Scafatese
14:30 Salernitana-Catania
17:30 Barletta-Altamura
17:30 Cosenza-Casertana

Amichevoli internazionali

04:10 Nuova Zelanda-India
10:00 Kazakistan U21-Bielorussia U21
13:00 Vietnam-Kirghizistan
14:00 Francia U20-Danimarca U20
15:00 Scozia U21-USA U21
16:00 Norvegia U18-USA U18
18:00 Suriname-Eswatini

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