Serie C, rallenta il Vicenza e ne approfitta il Brescia. Tonfo della Salernitana

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 14.30. Nel girone A rallenta il Vicenza, che non va oltre il pari in casa del Lumezzane. Ne approfitta l'Union Brescia che batte 2-1 l'Arzignano e rosicchia due punti alla capolista. Reti bianche fra Inter U23 e Novara.

Nel girone B cade il Ravenna in casa del Campobasso, mentre il colpaccio di giornata lo fa il Siracusa nel Girone C: gli aretusei si impongono 3-1 con la Salernitana. Finisce 0-0 la sfida fra Potenza e Giugliano.

GIRONE A

Sabato 3 gennaio

Cittadella-Virtus Verona 4-1

21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)

Trento-Giana Erminio 3-1

29’ e 82’ Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)

Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1

17' Sipos (L), 33' Messaggi (O)

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

57' Burruano (PV)

Renate-Pergolettese 2-1

25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)

Domenica 4 gennaio

Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2

47' Moretti (AV), 63' Rizzo (UB), 86' Boci (UB)

Inter U23-Novara 0-0

Lumezzane-Vicenza 1-1

52' Morra (V), 74' Caccavo (L)

Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 50*, Union Brescia 39* ,Lecco 38*, Cittadella 35*, Trento 30*, Renate 28*, Inter U23 28*, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26*, Arzignano Valchiampo 24*, Ospitaletto 23*, Lumezzane 23*, Novara 22*, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 3 gennaio

Juventus Next Gen-Carpi 2-0

24’ Puczka, 45’ Okoro

Pianese-Ascoli 4-2

30’ rig, 45’+4’ rig e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)

Pontedera-Torres 1-3

8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ aut. Vona (T), 19’ Faggi (P)

Forlì-Arezzo 1-2

16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)

Vis Pesaro-Pineto 0-2

7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)

Domenica 4 gennaio

Campobasso-Ravenna 2-1

51' e 80' Gala (C), 56' Luciani (R),

Ore 17:30 - Bra-Sambenedettese

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia

Ore 20:30 - Ternana-Livorno

Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43*, Ravenna 41*, Ascoli 34*, Pineto 31*, Vis Pesaro 27*, Guidonia Montecelio 27, Pianese 26*, Carpi 26*, Campobasso 26*, Forlì 24*, Juventus Next Gen 24*, Ternana 23, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Torres 14*, Pontedera 14*

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 3 gennaio

Picerno-Audace Cerignola 1-1

51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)

Cavese-Sorrento 1-0

69' Ubaldi (C)

Domenica 4 gennaio

Atalanta U23-Latina 1-2

58' e 70' Parigi (L), 86' Manzoni (A)

Foggia-Catania 1-1

58' Bevilacqua (F), 65' aut.Buttaro (C)

Potenza-Giugliano 0-0

Siracusa-Salernitana 3-1

2' Di Paolo (SI), 40' Contini (SI), 45+7' Achik (SA), 49' Candiano (SI)

Ore 17:30 - Trapani-Casarano

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Benevento-Crotone

Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli

Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 42*, Benevento 41, Salernitana 38*, Casertana 38*, Cosenza 36, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 26*, Audace Cerignola 25*, Trapani 23, Atalanta U23 22*, Sorrento 21*, Siracusa 21*, Team Altamura 20, Latina 19*, Foggia 19*, Cavese 18, Giugliano 16*, Picerno 15*.

*una partita in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva