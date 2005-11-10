Intervenuto in conferenza stampa, ha parlato il centrocampista del Venezia, Matteo Dagasso. Questo quanto raccolto da Tuttoveneziasport.it:

Considerate le ottime prestazioni che stai fornendo in Nazionale U21, hai più voglia di chiedere maggiore spazio al Venezia?

"Sono molto contento di come è andato questo raduno in Nazionale e sicuramente mi da più consapevolezza e fiducia. Un pò per motivi fisici e un pò perché ho trovato poco spazio, mi serviva. Però, la cosa più importante è che adesso sono tornato da questo infortunio che ho avuto, che posso allenarmi bene e che, se il mister mi darà spazio, sarò pronto".

In che ruolo vorresti essere utilizzato con mister Nicola? Dove senti di poterti esprimere al meglio?

"Io ho voglia di giocare. Quindi, che sia da play o da mezzala, per me è indifferente. Forse mi piace di più fare la mezzala".

In questa stagione sportiva, tra coppa e campionato, hai giocato circa 100' minuti: ci sono altre motivazioni oltre all'infortunio e alla concorrenza per questo impiego?

"Non lo so, non è una domanda a cui devo rispondere io. Penso di essermi sempre allenato bene quando sono stato disponibile, ma a centrocampo ci sono tanti giocatori forti. D'altronde, questo aiuta anche a spingere di più in allenamento, perché c'è una sana competizione che penso sia un punto di forza della squadra. Come detto prima, adesso per me l'importante è rimettermi bene fisicamente. E' circa un mese che sto bene e, quindi, se il mister mi darà spazio, sarò pronto. Questo è l'importante".

Come vedi il gruppo squadra del Venezia a livello tecnico, caratteriale e umano?

"Per me siamo una squadra forte. Magari all'inizio, con i tanti acquisti che ci sono stati e i tanti giocatori nuovi, ci è voluto un attimo per conoscerci meglio. Ora penso che ci siamo e anche i risultati credo lo stanno dimostrando".

Anche quest'anno siete un gruppo molto giovane, ma sono arrivati elementi come Juan Jesus ad aggiungersi ad altri che hanno una leadership come Kike Perez e Busio: questi giocatori più esperti che consigli danno a te e agli altri giocatori che stanno crescendo alla ricerca dell'ultimo step? Quanto questi elementi sono importanti nella rosa?

"Sono fondamentali per indirizzare noi ragazzi un pò più giovani. Oltre a Kike e Juan, a me personalmente mi aiuta tanto anche Alfred (Duncan ndr). Sono fondamentali sia per quanto riguarda i consigli in campo, ma anche fuori per quanto riguarda la gestione di certe situazioni. Sono importantissimi".

Quali sono le tue caratteristiche principali e i tuoi punti di forza che potrebbero fare la differenza?

"Sono un giocatore a cui piace avere la palla tra i piedi, ma anche inserirmi e pressare. Credo siano queste le mie caratteristiche principali".