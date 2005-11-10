Oggi in TV, torna la Serie B: dove vedere Hellas Verona-Cesena
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Daniel Uccellieri
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20.11.2026 05:30Altre Notizie
Torna in campo la Serie B dopo la sosta per le nazionali: dove vedere l'anticipo fra Hellas Verona e Cesena
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© foto di Federico De Luca
Dopo la sosta per le nazionali, si torna in campo con la Serie B. Hellas Verona-Cesena apre il 12° turno del campionato cadetto. Due invece gli anticipi di Serie C: il big match del girone A fra Trento e Cittadella e l'interessante sfida del girone C fra Casertana e Salernitana.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 20 novembre
16.00 Italia-Giamaica (Qualificazioni Europei Under 17) - RAI SPORT
18.30 Arminia Bielefeld-Magdeburgo (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.30 Verona-Cesena (Serie B) - DAZN
20.30 Casertana-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.30 Trento-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.30 Bayern-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA
21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN
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