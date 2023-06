ufficiale Fiorenzuola, definito lo staff tecnico di mister Bonatti. Come vice confermato Guglieri

Dopo l'annuncio in panchina di mister Andrea Bonatti, il Fiorenzuola ha reso noto anche lo staff tecnico che accompagnerà il mister nell'avventura in rossonero.

Ecco la nota:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica la formazione del proprio staff tecnico della prima squadra in vista della stagione 2023/2024 di Serie C - Lega Pro.

Mister Andrea Bonatti, ufficializzato come guida tecnica nella scorsa settimana, avrà al proprio fianco il vice allenatore Ettore Guglieri, confermato rispetto alla scorsa stagione, il preparatore atletico Francesco Pellegrini e il preparatore dei portieri Claudio Rapacioli.

Contestualmente, U.S. Fiorenzuola ringrazia sentitamente per il lavoro svolto Michele Coppola (vice allenatore delle ultime due stagioni), Emilio Tonoli (allenatore dei portieri dal 2016/2017 in rossonero) e Paolo Bertoncini (preparatore atletico dal 2018/2019) ed augura a tutti e tre le migliori fortune sportive e personali.

Figure storiche a livello rossonero, Coppola è riuscito a dare continuità nei due anni di Serie C lavorando a contatto con Mister Luca Tabbiani, Tonoli ha vissuto dalla Serie D il processo di crescita rossonero fino a questi anni di Lega Pro allenando portieri come Vagge, Libertazzi, Battaiola, Sorzi e diversi altri, Bertoncini ha svolto un ottimo lavoro di preparazione con entusiasmo, serietà e competenza".