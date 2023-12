ufficiale Foggia, sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra Mirko Cudini

Serie C

Oggi alle 14:56

Cambia anche l'allenatore del Foggia. Con una nota il club pugliese ha comunicato di "aver revocato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Mirko Cudini. Il club ringrazia il tecnico per la collaborazione resa fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali. La squadra sarà affidata temporaneamente al Mister della Primavera 3 Massimiliano Olivieri".

Per l'allenatore di Sant'Elpidio a Mare 20 presenze, 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte in questa stagione di Serie C con i Satanelli.