ufficiale Salta un'altra panchina in Serie C. La Gelbison esonera mister Esposito

Serie C

ieri alle 17:13 Serie C

La notizia era già nell'aria, e ora arriva l'ufficialità: la Gelbison ha optato per l'esonero di mister Gianluca Esposito.

Questa la nota della società:

"La Gelbison comunica che da oggi Mister Gianluca Esposito non ricopre più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra.

Il Presidente e il suo Staff sono già al lavoro per operare in tempi stretti, la scelta della nuova guida tecnica".