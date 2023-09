ufficiale Triestina, è addio con Ganz: "A volte altri decidono per te"

Il centravanti Simone Andrea Ganz ha salutato suoi social la Triestina con cui nella prima parte della scorsa stagione ha segnato quattro gol in 22 presenze. Il classe ‘93 ha infatti risolto il contratto coi giuliani, che scadeva fra un anno, visto che non rientrava più nei piani societari.

“Ci sono delle volte in cui nel calcio non puoi decidere il tuo futuro. A volte gli altri decidono per te, che non fai più parte del loro progetto. - si legge nel post - E Tu non puoi fare altro che accettare la decisione e guardare avanti. Anche questo fa parte del percorso e parte del gioco Aspettando una nuova sfida, arrivederci Triestina”.