ufficiale Vis Pesaro, esonerato mister Brevi. Era subentrato a Sassarini a inizio dicembre

!La VIS PESARO 1898 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Oscar Brevi. La società ringrazia il mister per questi mesi insieme e per la sua professionalità, facendogli i migliori auguri per il futuro". Con questa nota il club biancorosso ha così annunciato la separazione dall'allenatore che era arrivato a inizio dicembre per sostituire David Sassarini. Al suo posto dovrebbe arrivare l'ex Novara Banchieri.