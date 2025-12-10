Napoli ko, Zola: "Se gli altri arrivano sempre prima di te, forse l'hanno preparata meglio"

Gianfranco Zola, dalle frequenze di Prime Video, ha commentato la sconfitta del Napoli in casa del Benfica in Champions League: “Quando giochi una partita in questa competizione, la differenza tra te e l’avversario è minima. E, se quell’avversario arriva un attimo prima, è piazzato meglio, è più attento, vuol dire che forse l’hanno preparata meglio rispetto a te.

Questo in Champions League non te lo puoi permettere, neanche una squadra come il Napoli che è una grandissima squadra".