Ufficiale Virtus Francavilla, Lo Duca scende in D. È stato ceduto alla Luparense

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che la "Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lo Duca alla Luparense Football Club. La società ringrazia Lorenzo per l’impegno profuso in biancazzurro e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera".

Di seguito il quadro completo delle operazioni di mercato finora fatte nel Girone C di Serie C, dove milita la formazione pugliese:

ACR Messina

Acquisti: Marco Rosafio (SPAL), Edoardo Piana (Udinese), Samuele Zona (Arezzo), Sabino Signorile (Audace Cerignola), Marco Civilleri (Vivi Altotevere Sansepolcro)

Cessioni: Simone Buffa (risoluzione)

Audace Cerignola

Acquisti: Santiago Visentin (svincolato)

Cessioni: Mattia Vitale (Sampdoria), Franco Tomas Sosa (Monopoli), Sabino Signorile (ACR Messina), Manuel Botta (svincolato)

Avellino

Acquisti: Antonio De Cristofaro (Picerno), Manuel Llano (svincolato), Paolo Frascatore (Turris)

Cessioni: Felice D'Amico (Fiorenzuola), Luca Falbo (Brindisi), Daniel Sannipoli (Pineto), Francesco Maisto (Potenza), Davide Mazzocco (Latina)

Benevento

Acquisti: Ernesto Starita (Monopoli), Eric Lanini (Reggiana)

Cessioni: Vincenzo Alfieri (Renate), Samuele Sorrentino (Latina), Hamza El Kaouakibi (Sudtirol), Andres Tello (Catania)

Brindisi

Acquisti: Daniele Vantaggiato (svincolato), Marcello Trotta (svincolato), Luca Falbo (Avellino), Marco Calderoni (Fermana), Tano Bonnin (svincolato), Giovanni Pinto (svincolato), Valerio Labriola (Giugliano), Malik Opoola (Carrarese), Lorenzo Grassi (Fermana), Mattia Speranza (Novara)

Cessioni: Crocifisso Cancelli (risoluzione), Cristian Galano (risoluzione), Federico Moretti (Ancona), Nicola Bizzotto (Monopoli), Alessandro Albertini (risoluzione), Mbarick Fall (risoluzione), Giuseppe Nicolao (Turris), Francesco Golfo (Monopoli), Niccoló Bagatti (Novara), Simone Ganz (risoluzione), Mirko Albertazzi (Sorrento), Nicola Malaccari (Fermana)

Casertana

Acquisti: Loris Bacchetti (Feralpisalò), Francesco Deli (Catania), Manuel Nicoletti (Crotone)

Cessioni:

Catania

Acquisti: Nana Addo Welbeck-Maseko (Catanzaro), Alessandro Celli (Ternana), Rocco Costantino (Monterosi), Pietro Cianci (Taranto), Ivan Kontek (Virtus Entella), Diego Peralta (Foggia), Salvatore Monaco (Potenza), Stefano Sturaro (svincolato), Kevin Haveri (Torino), Andres Tello (Benevento)

Cessioni: Francesco Deli (Casertana), Mattia Maffei (Fiorenzuola), Filippo Lorenzini (Novara), Alessandro Livieri (Pisa), Edgaras Dubickas (Pisa), Giuseppe De Luca (Pergolettese)

Crotone

Acquisti: Enrico Oviszach (Giugliano), Riccardo Stronati (Fiorenzuola), Daniele Altobelli (Monterosi), Alex Valentini (Pro Vercelli)

Cessioni: Orazio Pannitteri (Pro Vercelli), Paolo Branduani (Virtus Francavilla), Riccardo Spaltro (Potenza), Manuel Nicoletti (Casertana), Thomas Schirò (Novara), Jacopo Petriccione (Catanzaro), Alberto Lucano (Cavese)

Foggia

Acquisti: Vincenzo Millico (Ascoli), Pietro Perina (Monopoli), Simone Tascone (Virtus Entella), Luca Ercolani (Alessandria), Khalifa Manneh (Alessandria)

Cessioni: Mamadou Toukara (risoluzione), Tommaso Cucchietti (Picerno), Diego Peralta (Catania), Marco Frigerio (Lecco), Giacomo Beretta (Lecco), Joaquin Domingo Dalmasso (Lecco), Alessandro Garattoni (Virtus Entella)

Giugliano

Acquisti: Ibourahima Baldè (Arzignano), Aniello Boccia (Juve Stabia), Abou Diop (Picerno), Riccardo Cargnelutti (Monopoli), Antonio Romano (svincolato), Sergio Maselli (Juve Stabia)

Cessioni: Manuel Nocciolini (risoluzione), Enrico Oviszach (Crotone), Valerio Labriola (Brindisi)

Juve Stabia

Acquisti: Nicola Mosti (Modena), Andrea Adorante (Triestina)

Cessioni: Aniello Boccia (Giugliano), Alessandro Vimercati (SudTirol), Accursio Bentivegna (Novara), Sergio Maselli (Giugliano)

Latina

Acquisti:: Gaetano Fasolino (Turris), Davide Mazzocco (Avellino), Samuele Sorrentino (Benevento), Ludovico D’Orazio (Novara)

Cessioni:

Monopoli

Acquisti: Nicola Bizzotto (Brindisi), Luca Barlocco (svincolato), Ludovico Gelmi (Atalanta U23), Mattia Vitale (Sampdoria), Marin Cubretovic (Cosenza), Salvatore La Vardera (Cosenza), Alessandro Arioli (Cosenza), Franco Tomas Sosa (Audace Cerignola), Christian Tommasini (Pescara), Danilo Bulevardi (Gubbio)

Cessioni: Savio Piarulli (risoluzione), Pasquale Riccardi (Potenza), Ernesto Starita (Benevento), Riccardo Cargnelutti (Giugliano), Vito Dibenedetto (Nardò), Pietro Perina (Foggia), Francesco Vassallo (Renate), Edoardo Alloj (Bari)

Monterosi

Acquisti: Francesco Golfo (Brindisi), Lorenzo Gavioli (Ancona), Mirko Gori (Triestina), Francesco Forte (Virtus Francavilla)

Cessioni: Rocco Costantino (Catania), Daniele Altobelli (Crotone), Davide Mastrantonio (Roma)

Picerno

Acquisti: Alessandro Albertini (svincolato), Francesco Pio Petito (Sorrento), Giuseppe D'Agostino (Napoli)

Cessioni: Antonio De Cristofaro (Avellino), Abou Diop (Picerno)

Potenza

Acquisti: Tommaso Cucchietti (Foggia), Pasquale Riccardi (Monopoli), Francesco Maisto (Avellino), Riccardo Spaltro (Crotone), Manuele Castorani (svincolato), Matteo Marchisano (Napoli)

Cessioni: Mario Prezioso (Ancona), Manuel Gasparini (Pescara), Pasquale Riccardi (Sorrento), Salvatore Monaco (Catania), Bright Gyamfi (Cosenza), Asan Mata (risoluzione)

Sorrento

Acquisti: Pasquale Riccardi (Potenza), Aristidi Kolaj (Lumezzane), Mirko Albertazzi (Brindisi)

Cessioni: Francesco Pio Petito (Picerno), Tommaso Panelli (Turris)

Taranto

Acquisti: Christian Travaglini (Cagliari), Michael De Marchi (Padova), Mirko Miceli (Turris), Federico Valietti (Genoa), Simone Simeri (Bari)

Cessioni: Pietro Cianci (Catania), Antonio Romano (risoluzione), Andrea Bonetti (Juventus), Matias Antonini (Catanzaro), Ivan De Santis (Fermana)

Turris

Acquisti: Richard Marcone (svincolato), Giuseppe Nicolao (Brindisi), Laurens Serpe (Spezia), Tommaso Panelli (Sorrento), Juan Dalbon (Racing Avellaneda)

Cessioni: Mirko Miceli (Taranto), Gaetano Fasolino (Latina), Paolo Frascatore (Avellino)

Virtus Francavilla

Acquisti: Andrea Gasbarro (svincolato), Eduard Dutu (Fiorentina) Gabriele Ingrosso (Nardò), Vincenzo Garofalo (Brescia), Paolo Branduani (Crotone), Ivo Molnar (Arzignano), Vittorio Agostinelli (Fiorentina)

Cessioni: Diego Zuppel (risoluzione), Elimelech Enyan (risoluzione), Sergio Yakubiv (risoluzione), Francesco Forte (Monterosi), Lorenzo Lo Duca (Luparense)