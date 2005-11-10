Torino fragile? Abate: "Per me no, non mi faccio trasportare dalla vostra emotività"

Ignazio Abate non ci sta e risponde ai giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. L'allenatore del Torino ribatte così a chi gli fa notare fragilità nella sua squadra: "Non vado dietro all'alibi degli infortuni, ho una rosa che mi permette di competere. Abbiamo metri di giudizio diversi, io questa fragilità non la vedo e non mi faccio trasportare dalla vostra emotività. A Frosinone i tre dietro hanno fatto roba vera, il salvataggio di Coco è roba vera. Vedo spirito e anima disumana, abbiamo fatto un gran secondo tempo in fase difensiva. Fa parte del percorso, dobbiamo crescere in alcuni momenti della partita. Ogni week-end c'è una gara completamente diversa l'una dall'altra. Non dobbiamo farci trascinare dall'inerzia delle partite, è uno step ancora da fare"

Come mai c'è stato un calo realizzativo?

"Forse è un po' eccessivo...Non possiamo passare dal grande entusiasmo ad essere disfattisti. Per me non è svanito l'entusiasmo, lo percepisco in spogliatoio e dalla risposta dei tifosi. Ci sono cadute, ma vogliamo finire nel modo giusto e vincere domani. Pensiamo alle cose di campo: se non segnano gli attaccanti, speriamo facciano gol gli altri"

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