Ascoli, col Palermo una maglia speciale per i 128 anni: richiama i monumenti cittadini

Maglia speciale per l'Ascoli questa sera nel big match contro il Palermo che aprirà l'undicesima giornata di Serie B. Il club bianconero ha infatti annunciato sui propri canali che la squadra di mister Tomei scenderà in campo con una maglia celebrativa per i 128 anni del club che richiamerà i monumenti storici della città marchigiana.

Il comunicato dell'Ascoli sulla maglia celebrativa

Ascoli-Palermo, in programma stasera, alle 20:30, al “Cino e Lillo Del Duca”, avrà una cornice da brividi con record di presenze per la sfida che vedrà di fronte la capolista e la terza forza del campionato. Sarà anche un appuntamento con la storia, celebrata con una maglia speciale, realizzata per i 128 anni del Club da Ezeta, in collaborazione con hummel: le iconiche strisce bianconere vengono reinterpretate attraverso un’elaborata composizione illustrata che intreccia torri medievali, campanili, palazzi storici e scorci di Piazza del Popolo.

Una maglia che è un oggetto da collezione e che valorizza stilisticamente la città delle Cento Torri nel suo connubio più stretto con l’Ascoli Calcio. Destinata a lasciare il segno, non soltanto fra i tifosi del Picchio, la maglia, in edizione numerata, sarà disponibile all’interno di un box speciale e con certificato di autenticità e può essere prenotata all’Ascoli Calcio Store con consegna prevista dal mese di dicembre.

Ma Ascoli-Palermo sarà molto altro: prima del match ci sarà spazio per celebrare una figura che ha scritto pagine indelebili della storia sportiva e sociale della città: Costantino Rozzi. La Regione Marche, attraverso Gianluca Pasqui, Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, e il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, conferirà al figlio Fabrizio Rozzi una benemerenza alla memoria del “Presidentissimo”. Si tratta di un riconoscimento storico, per la prima volta la Regione attribuisce un encomio ufficiale allo storico presidente dell’Ascoli, rendendo omaggio alla sua straordinaria figura e al segno lasciato nel territorio. Alla cerimonia prenderanno parte anche il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e il Presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri. Quest’ultimo riceverà inoltre una targa della Regione Marche, consegnata dallo stesso Antonini.

La serata proseguirà con un’altra cerimonia, dedicata agli sponsor: il Presidente Passeri e suo figlio Andrea renderanno omaggio alle aziende che hanno scelto di sostenere il progetto bianconero, consegnando riconoscimenti speciali ai rappresentanti delle realtà imprenditoriali vicine al club. Saranno presenti il Cavaliere Battista Faraotti, fondatore e Amministratore Unico di Fainplast, main sponsor dell’Ascoli, Stefano Galanti, fondatore di Sara Servizi, Mariano Morosini, fondatore di Pulitissima, Luciano e William Galli, rispettivamente fondatore e procuratore di Sofer, Danilo Turla, Amministratore Unico di Turla Costruzioni, con suo figlio Angelo, procuratore, e infine Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni. A tutti loro sarà consegnata la maglia celebrativa, che i calciatori indosseranno proprio questa sera. Un gesto di gratitudine per il sostegno e la vicinanza dimostrati nei confronti dei colori bianconeri.

E dopo le emozioni delle celebrazioni, per i 15.000 spettatori arriverà il momento più atteso: quello del calcio d’inizio.