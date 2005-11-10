Giorgio Perinetti lascia l'Athletic Club Palermo. Il dirigente intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato di lasciare per motivi personali. A margine della conferenza stampa ha parlato anche Dario Mirri, presidente del Palermo. Queste le sue parole raccolte da TMW

"La storia di Perinetti all'Athletic Club Palermo è bella: hai fatto questo percorso proprio per dimostrare quanto anche l'Athletic Club Palermo sia Palermo.

I dirigenti, i calciatori e gli allenatori sono decisivi. Questo lo dico al mio amico Antonio Cottone e a tutti i miei amici dell'Athletic Palermo.

Non avere più al vostro fianco l'esperienza, la lungimiranza, la saggezza e la competenza di Giorgio Perinetti è certamente un elemento su cui, mi permetto, dovete ragionare. Perché, credetemi, il miglior investimento per una società è avere dirigenti forti. Ed è proprio questo che, credo, manca da tanto tempo al calcio italiano.

Ricordo gli anni Ottanta, perché sono tra i più vecchi. Giorgio li ricorda meglio di me: quando era a Napoli, quando era a Roma, le grandi società italiane vincevano, arrivavano i campioni, arrivava Maradona, arrivava Zico, arrivavano i più grandi. Ma perché il calcio italiano era fatto da grandi dirigenti.

Ora io credo che la crisi non sia una crisi di talenti, di giocatori che non sanno giocare a pallone. Perché, ad esempio, l'Under 21 sta dimostrando la qualità dei giovani calciatori italiani. Dominic Vavassori, se mi permettete, sta dimostrando la qualità dei giovani italiani. Quindi il talento non manca.

Secondo me, quello che manca al calcio italiano sono dirigenti del livello di Giorgio Perinetti. Per questo lo ringrazio per quello che ha fatto per tutta Palermo, per il Palermo in tutte le sue ripetute esperienze. E credo che anche i ringraziamenti che Antonio Cottone ha rivolto a Giorgio Perinetti siano sinceri".