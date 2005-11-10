La pesante sconfitta casalinga contro il Brian Lignano, ultimo in classifica, non è stata sufficiente a portare la Triestina a cambiare guida tecnica. La società alabardata ha scelto di confermare Gaetano Fontana, rinnovandogli la fiducia nonostante il momento complicato e un risultato che ha inevitabilmente aumentato le difficoltà della squadra.

La Triestina si trova attualmente a quota 14 punti, in piena zona playout. Insieme allo Schio, occupa una posizione delicata, con una sola lunghezza di vantaggio sull'Obermais Maia Alta. La decisione di proseguire con Fontana rappresenta dunque una scelta di continuità, in un momento in cui la squadra è chiamata a reagire per uscire dalle zone più pericolose della classifica. Lo riporta Trivenetogoal.it.