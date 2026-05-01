Scafatese, il sindaco annuncia: "Il 'Vitiello' in concessione al club per 18 anni"

In vista dello sbarco in Serie C, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha confermato l'accordo che consentirà alla Scafatese di avere in gestione lo stadio 'Vitiello'. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Stile Tv:

"In Consiglio comunale abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto la società, perché aveva fatto una manifestazione d'interesse in virtù del dpr 38 articolo 5, che dà la possibilità alle società dilettantistiche di poter fare lavori di riqualificazione delle strutture e di prenderle in gestione. Sono atti amministrativi non semplici da produrre ma siamo stati molto veloci nel farlo, perché la Scafatese ha bisogno di adeguare lo stadio ai parametri della Serie C. Per i comuni è difficile gestire gli impianti, nel nord Italia molto spesso i comuni danno in gestione le strutture alle società.

Faremo sicuramente dei lavori di manutenzione straordinaria, però questi presidenti sono veramente troppo veloci a portarci nelle categorie professionistiche", conclude scherzosamente Aliberti.