Dopo il grande spavento, torna in campo il Trastevere. E Giordani si opera: "Ci rivediamo presto"

Dopo il grande spavento dello scorso weekend, e il tremendo infortunio occorso a Valerio Giordani, è tornato in campo il Trastevere, che ha battuto 1-3 il Certosa Vigor Campagnano. Al netto di ciò, il club capitolino attende anche il ritorno in campo del proprio giocatore, che tre giorni fa, presso l’Ospedale San Camillo, è stato sottoposto a un intervento maxillo-facciale per la riduzione delle fratture riportate nel match contro l'Anzio. L’operazione è perfettamente riuscita.

E anzi, proprio dall'ospedale arriva il messaggio di Giordani: "L’operazione è andata bene e volevo ringraziare l’ufficio stampa del Trastevere e tutti gli organi di informazione. Poi tutte le persone che mi sono state vicine personalmente e con dei messaggi! È stato un brutto momento, ma vissuto con una forza d’amore smisurata.

Grazie a chi fa parte del Trastevere, in tutte le sue vesti, e grazie a chi ne ha fatto parte! Grazie a tutti i bimbi che ho avuto la fortuna di poter vedere crescere. Grazie ai miei compagni di squadra, al mio staff, a tutta la famiglia Trastevere.

“Quello che fai non sempre torna, ma quello che fai è ciò che sei”.

Questa volta mi è tornato tutto, tutto, tutto.

Eternamente grato per tutto e per tutti. Ci vediamo presto in campo. Promesso!".