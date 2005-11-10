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Sembrava pronto per la rinascita della Triestina, ma Allegretti sposta il progetto Club Milano

Ufficiale
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:47Serie D
05.11.2026 14:47Serie D
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato alla Triestina, per la rinascita del club, ma alla fine gli alabardati hanno puntato su Gaetano Fontana. Riccardo Allegretti, però, non si è fermato, ed è stato da poco nominato nuovo trainer del Club Milano, formazione militante nel campionato di Serie D, Girone B.
Di seguito, la nota:

"La società Club Milano SSD aRL comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Riccardo Allegretti.

Nato a Milano nel 1978 ed ex centrocampista di Triestina, Como, Lecco ed Empoli tra le altre, Riccardo Allegretti ha collezionato 68 presenze in Serie A e 253 in Serie B, mettendo a segno 44 reti totali in carriera.

Una volta conclusa l’esperienza da giocatore, Riccardo Allegretti ha intrapreso la carriera da allenatore conseguendo la Licenza UEFA A. Dopo alcune parentesi tra FC Cologno e Primorje FC, tra il 2019 e il 2020 ha seduto sulla panchina del Monza U17 prima e Monza U19 poi.

Nel 2021 è approdato alla neonata FC Clivense, iscritta al campionato di Terza Categoria dopo l’esclusione del Chievo dai campionati professionistici. Con la società veronese ha scalato le varie categorie, arrivando a vincere un campionato di Eccellenza nel 2023. Tra il 2024 e il 2025 ha poi guidato il rinato Chievo Verona in Serie D.

Oggi, alle ore 14:30, Riccardo Allegretti dirigerà il suo primo allenamento al Pero Sporting Club. La società ringrazia il mister per aver accettato con entusiasmo l’incarico e gli dà ufficialmente il benvenuto".

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