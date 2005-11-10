Grave infortunio a Giordani del Trastevere: LND ringrazia l’assistente Cusimano per il decisivo soccorso

Il peggio, come ha fatto sapere poi il club, è passato, Valerio Giordani è ora fuori pericolo, ma sono stati momenti di grande terrore quelli che hanno portato alla sospensione del match di Serie D tra Trastevere e Anzio: a seguito di uno scontro di gioco, il difensore della compagine capitolina ha perso conoscenza - sembra anche gli sia uscito l’occhio dall'orbita - ed è stato soccorso dal guardalinee, medico anestesista di professione. Provvidenziale questo intervento medico, prima che Giordani fosse trasportato in ospedale.

Anche la Lega Nazionale Dilettanti, con la nota che di seguito riportiamo, è intervenuta sulla vicenda:

"In merito al grave incidente di gioco verificatosi nel corso della gara di Serie D tra Trastevere e Anzio che ha coinvolto il calciatore Valerio Giordani, il Dipartimento Interregionale della LND desidera sottolineare il gesto del guardalinee Roberto Cusimano, il cui intervento è stato decisivo per salvargli la vita prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il coordinatore del Dipartimento Luigi Barbiero ha contattato l’assistente di Palermo, specializzando in anestesia, per esprimergli la più sincera gratitudine.

«Ho sentito il dovere di chiamare personalmente Roberto Cusimano per esprimergli il mio più profondo ringraziamento, unitamente a quello del presidente Abete e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti. La sua lucidità in un momento di estrema criticità ha fatto la differenza. Dal momento in cui si è verificato l’episodio siamo inoltre in costante contatto con la società per seguire da vicino l’evoluzione della situazione e accertarci delle condizioni di Valerio, a cui auguriamo una completa ripresa e che spero di incontrare presto»".