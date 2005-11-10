Falsi profili social propongono opportunità di provini al Siena: il club interviene sulla questione

Spiacevole inconveniente quello occorso al Siena, che ha scoperto la presenza di alcuni profili falsi sui vari piattaforme social che utilizzano impropriamente il nome e l'identità di rappresentanti della club bianconero, proponendo opportunità di provini presso la stessa società. Niente che corrisponda al vero.

Ecco dunque che la stessa proprietà ha voluto precisare quanto segue:

"Il Siena FC informa di essere venuto a conoscenza della presenza di alcuni profili falsi sui vari social che utilizzano impropriamente il nome e l'identità di rappresentanti della società, proponendo opportunità di provini presso il club.

La società precisa che tali account non hanno alcun collegamento con il Siena FC e che tutte le comunicazioni ufficiali relative a provini e reclutamento avvengono esclusivamente attraverso i canali autorizzati del club.

Si invita pertanto a prestare attenzione e a non dare seguito a comunicazioni provenienti da profili non ufficiali".